Após Liga Brasil, H7 Esportes São Carlos busca mais um título interestadual

H7 Esportes foca mais uma conquista na temporada. Desta vez na Copa Derla - Crédito: Divulgação

Recentemente a equipe de handebol feminino H7 Esportes São Carlos levantou a taça da Liga Brasil e após a conquista, a equipe foca mais uma conquista interestadual, que reúne agremiações de São Paulo e Minas Gerais: a Liga Derla.

Neste domingo, 22, será dado o primeiro passo, com a disputa da semifinal que será no ginásio municipal de esportes Mário Dário Russão, em Mococa. Às 10h, Guaxupé enfrenta Passos e em seguida, o H7 Esportes terá Mococa pela frente. Os vencedores disputam o título no sábado, 12 de outubro às 13h. Na preliminar, a disputa do 3º lugar. Os jogos serão na mesma praça esportiva.

O time comandado pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues quer o troféu do título e aumentar a coleção em sua galeria de conquistas. Mas sabe dos obstáculos que terão pela frente.

O H7 Esportes terminou a fase de classificação em primeiro lugar e na fase de classificação venceu Mococa, que foi o quarto colocado. Mas agora, sendo a semifinal em jogo único, Antonio Carlos afirma que a história é outra e o time não pode cometer erros. “Atenção máxima, foco total e muita seriedade. É uma partida diferencia e sem direito a erros”, explicou. “O jogo não será tranquilo, pois estaremos jogando na casa do adversário contra uma grande equipe com o apoio de sua torcida. E isso pesa, porém estamos preparados para isso”, completou.

