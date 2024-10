Após goleada, Esportiva retorna à liderança na Copa São Carlos

Com a goleada, a Esportiva reassumiu a ponta do Grupo B na Copa São Carlos - Crédito: Divulgação

A noite de segunda-feira, 28, foi agitada para o futsal, com a realização de uma rodada dupla da Copa São Carlos, organizada pela Liga Desportiva de São Carlos.

No ginásio de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, duas partidas agitaram e movimentaram profundamente a classificação do Grupo B.

A Esportiva encarou o Proara e em uma noite de gala, aplicou 10 a 4 no adversário. Com os 3 pontos voltou a liderança do grupo com 10 pontos, beneficiada pelo empate em 4 a 4 entre Pakabá Futebol e Samba e União Douradense, que assumiu a vice liderança com 8 pontos, seguido do Proara que permaneceu com 7 pontos e pelo Pakabá, que fecha o G4 com 5 pontos.

Rodada dupla

A Copa São Carlos de Futsal segue na noite desta terça-feira, 29, com a realização de mais uma rodada dupla no ginásio municipal de esportes José Favoretto, no Jardim Pacaembu.

Os jogos deveriam ter sido realizados na semana passada, mas acabaram adiados pelos organizadores devido à chuva que caiu em São Carlos.

Pelo grupo B, às 19h, o Jardim Beatriz, com 3 pontos, pega o Cruzeiro do Sul, lanterna com 1 ponto. As duas equipes jogam pela vitória para manter as chances de classificação às quartas de final.

Na sequência, às 20h, um jogo que promete muita adrenalina. Na penúltima colocação do grupo A, com apenas 3 pontos, o atual campeão, Redenção, tem que vencer o vice-líder Falcão Dourado, que possui 9 pontos, para manter as chances de classificação.

