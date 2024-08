Após a pausa dos Regionais, ASF São Carlos começa maratona de jogos

SIGA O SCA NO

ASF retorna aos campeonatos oficiais e terá compromissos pelo Paulista - Crédito: Jonathan Celestino

Após a pausa em julho, quando foram realizados os Jogos Regionais em oito diferentes regionais do Estado, o futsal feminino de São Carlos retorna à ativa e nesta semana terá três importantes compromissos pela fase de classificação do Campeonato Paulista, sendo dois pelo sub20 e um pelo adulto.

A primeira equipe a entrar em cena será o sub20. No ginásio municipal de esportes Altos do Tabaú, nesta terça-feira, 6, encara a Guerreiras de Pinda, a partir das 19h30. Depois na sexta-feira, 9, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, encara Taboão da Serra a partir das 18h.

No sábado, 10, às 15h, também no Milton Olaio, a equipe são-carlense recebe a visita do São José, mas na categoria principal.

A técnica Ana Cláudia Bianconi, que comanda as três equipes disse que todos os desafios são complicados, pois as adversárias são qualificadas e merecem muito respeito.

“Nossos adversários são mais estruturados e tem muita tradição. Os jogos serão complicados, e iremos variar os jogos a cada compromisso. Considero as partidas ‘pesadas’, mas temos que pontuar, pois nossa meta é ficar entre as melhores nesta fase e ir o mais longe possível”, disse.

Base retorna

Pelo campeonato da LPF, a base são-carlense estará em ação novamente. A estreia será neste domingo, 11, e a primeira equipe a entrar em quadra será o sub17, que joga a partir das 11, contra Indaiatuba, no ginásio municipal de esportes Morada do Sol.

