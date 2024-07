Apático, São Carlos joga mal e empata em Mauá

SIGA O SCA NO

São Carlos decepcionou e praticou um péssimo futebol em Mauá - Crédito: Ismael Volpin

Para quem necessitava de uma vitória, o empate sem gols na manhã deste sábado, 27, foi preocupante para o São Carlos e para o Grêmio Mauaense pela penúltima rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B.

O empate em 0 a 0 pelo grupo 5 complicou a situação das duas equipes, que foram a 4 pontos. A Águia permanece em terceiro lugar e o Mauaense, em 4º lugar.

Com vistas à classificação, as duas podem “morrer abraçadas” e serem eliminadas, já que ambas jogavam pela vitória e fora da classificação no grupo, tentarão, na última rodada, a classificação por índice técnico.

O jogo em si, no estádio municipal Pedro Benedetti foi sofrível. O Mauaense foi superior e buscou a vitória, levando perigo ao gol de Max Yam durante os 90 minutos. Já o São Carlos teve duas boas oportunidades na etapa inicial, mas no restante da partida praticou um futebol abaixo das expectativas, nem sombra da equipe que goleou o mesmo Mauaense, em casa, por 6 a 0.

À tarde, em Caieiras, o Colorado enfrenta o Araçatuba a partir das 15h e caso vença, garante a segunda colocação do grupo 5 e restará ao São Carlos e Mauaense, na última rodada desta fase da Bezinha, jogarem pela vitória para tentarem a vaga por índice técnico, já que os dois melhores terceiros colocados entre os três grupos, avançam às quartas de final.

