Águia não pode vacilar na Bezinha e joga pela vitória

Sob muita expectativa, São Carlos joga com o sinal de alerta ligado na Bezinha - Crédito: Ismael Volpin

A campanha abaixo do esperado na segunda fase da Série B do Campeonato Paulista fez com que o São Carlos ligasse o sinal de alerta quanto a uma classificação às quartas de final e a expectativa positiva com relação ao acesso à Série A4 em 2025. Somente campeão e vice carimbam o passaporte.

Após terminar na liderança do grupo na primeira fase, o São Carlos caiu de produção na segunda fase e após cinco rodadas, soma somente uma vitória e um empate, contra 3 derrotas. O que deixa o time um pouco mais confortável na rodada decisiva foi a goleada imposta sobre o Mauaense, no estádio Luisão, por 6 a 0. Porém, em Mauá, o time não foi além de um empate sem gols. Contra o Araçatuba, duas derrotas por 1 a 0 (dentro e fora de casa) e diante do Colorado, em Caieiras, mais uma derrota pela contagem mínima.

Na última rodada, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, sábado, 3, a partir das 15h, um empate pode até servir. Mas o Grêmio iria depender de resultados de times que lutam por duas vagas por índices técnicos (melhores terceiros colocados) contra adversários dos outros dois grupos que estão na mesma situação. De maneira direta, devido à má campanha na segunda fase, o São Carlos não tem mais chances.

No Grupo 4, Tupã, Tanabi e Mauá lutam pela classificação. No grupo 6, Ecus e Manthiqueira. No grupo 5, São Carlos e Mauá. E todas as equipes com praticamente a mesma pontuação. Por este motivo que uma boa vitória sobre o Colorado é que pode garantir a classificação da Águia.

