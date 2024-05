Águia assume a ponta do grupo 3 da Bezinha

No Luisão, a Águia fez bela apresentação e conquistou a primeira vitória na Bezinha - Crédito: Delma Gonçalves

Está concluída a terceira rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série B. Foram realizadas oito partidas pelos três grupos neste sábado, 4.

No estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o São Carlos fez uma bela apresentação e venceu o Flamengo por 3 a 1.

Com o resultado, a Águia se manteve invicta na Bezinha com dois empates e uma vitória e foi a cinco 5 pontos no grupo 2. Pelo mesmo grupo, em Jundiaí, Paulista e Colorado Caieiras ficaram no a 0. A equipe visitante é a segunda colocada com 5 pontos, mas perde no critério de desempate.

Resultados

Inter de Bebedouro 2 x 1 Fernandópolis

Tupã 3 x 1 Tanabi

Araçatuba 0 x 0 Olímpia

São Carlos 3 x 0 Flamengo

Paulista 0 x 0 Colorado Caieiras

Mauaense 2 x 0 Mauá

Manthiqueira 1 x 0 Atlético Mogi

União Mogi 0 x 1 Ecus

Classificação

Grupo 2

São Carlos, 5 pontos

Colorado Caieiras, 5 pontos

Flamengo, 3 pontos

Paulista, 2 pontos

Barcelona, 0 ponto

Leia Também