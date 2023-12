Academy São Carlos despede da Super Copa do Brasil e fica com a 5ª colocação geral

Equipe são-carlense fez bonito na Super Copa do Brasil de Futsal em Camboriú: 5º lugar - Crédito: Divulgação

A equipe sub11 de futsal da Academy São Carlos encerrou a participação na Super Copa do Brasil, ocorrida semana passada, em Camboriú/SC na quinta colocação.

O time orientado pelo técnico Renato Natela perdeu nas quartas de final para o Estilo Livre, de virada, por 3 a 2. O jogo foi realizado na tarde de sexta-feira, 15, no ginásio municipal de esportes Irineu Bonrhausen.

De acordo com Natela, a partida foi marcada pela alta intensidade e pressão por ser eliminatório. “Além de muito calor”, disse. Os jogadores são-carlenses abriram o placar e estavam muito bem, criando chances e desperdiçando todas até que veio o castigo: levou o empate no final do primeiro tempo.

Na etapa final, o encontro foi muito aberto e de muita transição. O adversário, com um jogo de pivô muito forte, bem típico da região sul do Brasil e os são-carlenses tentando manter a posse de bola e envolver o adversário. Entretanto aconteceu a virada catarinense. O Academy chegou ao empate, mas nos segundos finais aconteceu o terceiro gol do Estilo Livre.

“Os meninos foram guerreiros e cresceram a cada jogo. Aprenderam a jogar esse campeonato tão difícil. Fica a ótima experiência e também um honroso quinto lugar”, disse Natela.

Primeira fase

Na manhã do mesmo dia, só que no ginásio municipal de esportes Sérgio Lorenzatto, aconteceu o último jogo da fase de classificação e o Academy ficou no 1 a 1 com o Cecam.

“Foi um jogo bem movimentado e as duas equipes jogavam pela liderança. A vantagem era do Cecam. Tivemos que propor o jogo e saímos atrás do placar. Buscamos o empate no segundo tempo, mas não conseguimos fazer gol da vitória”, analisou Natela.

