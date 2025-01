“A entrega foi grande, demos o nosso máximo”, garante João Victor

João Victor fez o gol do Lobo do empate com o Joseense - Crédito: Fernando Zanderin Junior

A apresentação mostrou evolução, mas o resultado não foi o esperado. O empate em 1 a 1 na noite deste sábado, 25, não agradou comissão técnica e jogadores. Porém, segundo eles, o time mostrou evolução em relação a estreia, quando perdeu para o Araçatuba por 2 a 1 fora de casa.

Esta foi a análise do zagueiro João Victor, que marcou o gol do Grêmio São-carlense no empate com o Joseense no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, pela segunda rodada da Série A4.

O jogador mostrou incômodo pelo resultado, mas garantiu que a equipe se entregou ao máximo. “Evoluímos tática e tecnicamente. Mas o resultado não veio”, lamentou. “Quero agradecer a diretoria, à comissão técnica, à equipe no geral e minha família. Agradeço a Deus por mais uma jornada”, emendou.

O zagueirão são-carlense de nascimento aproveitou para convocar a torcida para o próximo desafio do Lobo que será na quarta-feira, 29, quando enfrenta o Audax às 19h no Luisão. “Estamos focamos nos três pontos e vamos em busca da vitória. Quero convidar a torcida para apoiar e nos ajudar a buscar os 3 pontos”, finalizou.

