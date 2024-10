A cinco pontos da liderança, Flávio Neto busca a vitória no Campeonato San Marino

SIGA O SCA NO

18 Out 2024 - 13h43

18 Out 2024 - 13h43 Por Marcos Escrivani

Flávio Neto depende apenas de suas forças para levantar o título de 2024 - Crédito: Divulgação

A duas etapas do encerramento da temporada, a busca pelo título da categoria Sprinter no Campeonato San Marino está pra lá de quente, com o são-carlense Flávio Neto dependendo de duas próprias forças para levantar a taça de campeão de 2024.

Neste sábado, acontece a 8ª etapa no Autódromo Internacional de San Marino, em Paulínia e Flávio está em segundo lugar com 83 pontos, contra 87 de João Murari, de Campinas.

Para buscar a vitória, o são-carlense esteve em intenso preparo físico e com treinos regulares para a penúltima etapa nas últimas semanas e a expectativa é que seja uma corrida favorável e que conquiste o primeiro lugar.

Para Flávio levar o título, depende apenas de suas forças e basta ficar à frente de Murari e não perder para Victor Bianco, que está com 80 pontos.

A oitava etapa do Campeonato San Marino acontece neste sábado, 19. No período da manhã, treinos livres e a formação do grid. À tarde, a largada das duas baterias.

Classificação – Sprinter

