390 do Clube Faber-Castell começa com muito equilíbrio

A bola rolou, na manhã de domingo, 4, pelo 390 do Clube Faber-Castell. Os jogos aconteceram no Cedrinho e foi uma prévia do que será o campeonato. Aconteceram três partidas bem disputadas e marcadas por muito equilíbrio. Foram dois empates e somente o CLC/Amaral Fotos Aéreas/Sucos Life venceu, ao fazer 3 a 1 no Top Real.

No jogo de estreia, CLC e Top Real foi marcado pela final do campeonato em 2023. Em campo, uma partida bem disputada e marcada pela rivalidade, mostrando muito equilíbrio.

O CLC mostrando porque foi campeão da última edição do 390 abriu o placar com um belo lance e gol de Massao. Em um ótimo lançamento de Massao que estava em dia inspirado e um cruzamento na medida, o atacante Renato ampliou.

Manteve-se um jogo equilibrado no primeiro tempo, com ambas equipes tendo chances de gols.

No início do segundo tempo o Top Real voltou mais ligado e Flávio diminuiu o placar após uma bola cruzada. No meio do segundo tempo o atacante Murilo da equipe CLC fez um golaço que concretizou a vitória do seu time.

Resultados

São Geraldo Tintas 1 x 1 Cosméticos

Unidos 1 x 1 Sindicato dos Químicos/WLM Engenharia

CLC Amaral Fotos Aéreas/Life Sucos 3 x 1 Top Real

