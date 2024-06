2º São Carlos Bike Fest movimenta o domingo

SIGA O SCA NO

O Bike Fest foi criado pela Associação Brasileira de Ciclomobilidade - Crédito: Divulgação

O domingo ensolarado e de temperatura agradável foi perfeito para a realização do 2º São Carlos Bike Fest, uma iniciativa da Prefeitura de São Carlos, Fundação Educacional São Carlos e do empreendimento Parque dos Lilases. Mais de mil pessoas participaram da programação, que incluiu dois tipos de passeio, um de 10 km e outro de cerca de 50 km. O Bike Fest foi criado pela Associação Brasileira de Ciclomobilidade e, atualmente, é um evento de reconhecimento nacional.

A programação começou cedo, com concentração e a largada/chegada no Parque dos Lilases, próximo ao Sesc São Carlos. A partir das 7h40, foi dada a largada para o percurso mais longo, destinado para aqueles que preferiram um desafio maior. Um pouco mais tarde, às 10h, foi a vez da turma dos 10k, que reuniu famílias inteiras em um percurso que usou a ciclo-faixa especialmente montada para o Bike Fest, com mais de 1500 cones e 150 cavaletes. Em ambos, o que não faltou foi alegria e a confraternização proporcionada pelo ciclismo, uma prática de lazer, inclusiva e agregadora.

