USP Filarmônica abre temporada 2026 com concerto gratuito no Teatro Municipal

O Teatro Municipal de São Carlos recebe, na próxima quarta-feira (25), às 20h, a apresentação da USP Filarmônica, dentro da série Concertos USP. O espetáculo marca a abertura da temporada 2026 na cidade e tem entrada gratuita.

Sob regência do maestro Rubens Russomanno Ricciardi, o concerto contará com solistas convidados de destaque. Entre eles, a soprano Camila Provenzale, com carreira internacional; o trompetista Fernando Dissenha, professor da USP; e o trombonista Donizeti Aparecido Lopes Fonseca, referência no ensino de metais. Também participam os jovens violoncelistas Gabriel Vinícius Geraldo dos Santos e Yohanes Carvalho Sicsu, estudantes do Departamento de Música da USP de Ribeirão Preto.

O repertório reúne obras de grandes nomes da música erudita, como Heitor Villa-Lobos, Antonio Vivaldi, Gabriel Fauré e Johann Sebastian Bach. O programa inclui peças como Estrela é Lua Nova (em versão orquestral), Lundum da Nhanhazinha, o minueto Lilia, oh Lilia, além de Après un rêve, o Concerto em Sol menor para dois violoncelos e a Cantata 51 – Jauchzet Gott in allen Landen, considerada uma das mais exigentes para soprano.

Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados antecipadamente. A comunidade USP poderá garantir os convites na terça-feira (24), no Centro Cultural (Área 1 do campus), das 8h às 12h e das 14h às 16h. Já o público em geral poderá retirar na quarta-feira (25), a partir das 19h, diretamente na bilheteria do teatro. Os ingressos perdem a validade após o início do concerto, e eventuais lugares remanescentes serão disponibilizados ao público em espera.

A série Concertos USP em São Carlos é realizada pelo Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP-USP), em parceria com unidades da universidade na cidade e a Prefeitura Municipal, com apoio da Associação Filadelfia.

Criada em 2011, a USP Filarmônica é formada por estudantes bolsistas da universidade, além de professores, ex-alunos e músicos convidados. A direção artística é compartilhada pelos maestros Rubens Russomanno Ricciardi e José Gustavo Julião de Camargo. Ao longo de 2026, a orquestra prevê apresentações em diferentes cidades, reforçando a proposta de difusão da música de concerto e formação de público.

Serviço

Concerto 244 – USP Filarmônica (São Carlos)

Data: 25 de março de 2026 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal de São Carlos

Ingressos gratuitos (retirada antecipada)

Informações: (16) 3373-8171

Retirada de ingressos:

Comunidade USP: 24/03, no Centro Cultural (Área 1), das 8h às 12h e das 14h às 16h

Público geral: 25/03, na bilheteria do teatro, a partir das 19h

Importante: os ingressos perdem a validade após o início do concerto. Lugares remanescentes serão liberados para o público em espera.