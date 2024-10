Unimed São Carlos realiza 4ª edição do Unimed na Praça neste sábado (19)

Acontece nesse sábado, dia 19 de outubro, a 4ª edição do Unimed na Praça. O evento acontecerá na Praça Brasil (Vila Nery) e contará com atividades como Oficina de Skate, brinquedos infláveis, pintura artística, oficina de bolha de sabão gigante, além de pipoca e algodão doce.



Também será realizado aferição de pressão arterial, glicemia e orientações sobre saúde com os profissionais da Medicina Preventiva do Viver Bem. O evento é gratuito e aberto a toda comunidade.



A última edição do Unimed na Praça aconteceu em 2019 e reuniu mais de 1500 pessoas, entre crianças e adultos. Esse ano, estamos retomando essa importante ação para a comunidade. Será uma manhã repleta de brincadeiras, muita diversão e saúde.



