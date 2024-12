Crédito: Divulgação

O Cine Observatório exibirá neste domingo, 8, o filme "Perdido em Marte". O evento é promovido pelo Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP São Carlos e acontece às 16:30 horas. Será a última exibição do filme e o último Cine Observatório do ano.

Sinopse do filme: O astronauta Mark Watney é enviado a uma missão para Marte, mas após uma severa tempestade, ele é dado como morto e abandonado pelos seus colegas. Ferido e com escassos suprimentos, ele tem a difícil missão de sobreviver no planeta inóspito, na esperança de entrar em contato com seus companheiros e retornar na próxima missão a Marte. Mas ele terá que usar todos seus conhecimentos científicos se quiser voltar para casa.

Duração: 2h31

Classificação indicativa: Não indicado para menores de 12 anos

