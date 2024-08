Última semana da Mostra de curtas Sci-Fi no Cine Observatório

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Neste domingo, 18, o Cine Observatório segue com a exibição da Mostra de Curtas Sci-fi. Selecionamos 13 curta-metragens com a temática de viagem espacial, de gêneros que vão da animação ao suspense. O evento é promovido pelo Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP de São Carlos, e acontece às 17h30. Esta será a última exibição.

Sinopse da mostra: quando pensamos no espaço, tantas ideias se fazem presentes, pedindo para serem exploradas. Sonhos, medos, inspirações... São muitos os temas que nos remetem ao grande universo em que vivemos. Nossa seleção pretende, então, abordar tópicos como ambição, tecnologia, mistério e até mesmo a natureza humana. Nossa mostra de curtas intercalará exibições e discussões, a fim de melhor explorar os temas apresentados.

Curtas a serem exibidos:

1 – Hiper Salto/2017

2- Desativado / 2021

3- Contato / 2020

4- O Último Homem / 2022

5- Passagem de Vênus /1874

6- Andarilhos / 2014

7- FTL / 2017

8- Nada / 2022

9- Viagem à Lua / 1902

10- Os Sonhos de um Astronauta / 2015

11- Um Pequeno Passo / 2018

12- Garotas do Espaço / 2019

13- Hubble: Galáxias no Espaço e no Tempo / 2016

Duração: 84 minutos (tempo de discussão não incluso).

Classificação indicativa: não indicado para menores de 10 anos.

Leia Também