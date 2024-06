Última exibição de "2010: o Ano em que Faremos Contato" no Cine Observatório

Crédito: Divulgação

A nossa odisseia no espaço não acabou em 2001. Muitas questões permaneceram: O que aconteceu com o astronauta David Bowman? Por que HAL 9000 fez o que fez? E o que é, afinal, o enigmático monólito? Para responder essas perguntas, neste domingo, dia 23 de junho, às 17h, o Cine Observatório exibirá "2010: O Ano em que Faremos Contato", a continuação do épico de Stanley Kubrick. Esta será a última exibição do filme.

Sinopse do filme: Em 2010, nove anos depois da saga a Júpiter narrada no primeiro filme, o mundo já não é mais o mesmo. No universo retratado no filme, no qual em 2010 ainda coexistem EUA e URSS, a frágil paz que existe entre as duas superpotências parece prestes a se desfazer, e o mundo todo está na expectativa de uma guerra nuclear iminente. No entanto, cientistas e astronautas dos dois países partem, com relutância, em uma missão para investigar o que, afinal, aconteceu com a missão Discovery, o destino de David Bowman, e por que o computador HAL 9000 falhou. O que eles acabam descobrindo, no entanto, é mais um passo no caminho que os monólitos traçaram para a humanidade.

Duração: 116 minutos

Classificação indicativa: Livre para todos os públicos.

Ao final da exibição, os monitores do Cine Observatório, Felipe Hencklain e Estevão da Silva farão uma discussão com o público sobre o filme. A discussão sobre 2010 foi especialmente elaborada, incluindo a leitura do livro "2001" de Arthur C. Clarke, do qual o filme é sequência.

Leia Também