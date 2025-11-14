(16) 99963-6036
TUSCA 2025 revela programação completa de palcos e horários; confira

14 Nov 2025 - 15h12Por Da redação
De Ana Castela a Liniker, de Seu Jorge a BaianaSystem, passando por DJs como Illusionize, Chapeleiro, Camacho e Ekanta — são mais de 50 atrações em quatro dias de festa.
De 20 a 23 de novembro, São Carlos se transforma em uma galáxia de sons, com artistas que atravessam gerações, estilos e tribos — todos reunidos sob o tema “O despertar de um novo mundo”.

20/11 – QUINTA 
CORSO - 16h as 04h
Palco Principal: Ana Castela, Detonautas, Irmãs de Pau, Megabaile, Batuque da Nega
Palco Eletrônico: Illusionize, Nassi, Ragie Ban, Juicce, Murphy b2b Spuri, Melgazzo b2b Bervon, Ella de Vuono b2b Giu

21/11 – SEXTA 
* Tenda 16h as 20h: CPM 22
* Noturna: 23h as 07h
Palco Principal: Seu Jorge, GBR, Kayblack, Missiatto
Palco Eletrônico: Badsista, Tessuto, Cherolainne, Clementrum, Marky

22/11 – SÁBADO
* Tusca Zone 14h às 20h: Roca, Pago 10, Bruxo
* Noturna: 23h às 08h
Palco Principal: Liniker, MC Hariel, BaianaSystem, GP da ZL
Palco Eletrônico: Capital Monkey, Vermont, Adalamoon, Ekanta b2b Swarup, Camacho, Chapeleiro

SERVIÇO – TUSCA 2025
Data: de 20 a 23 de novembro
O que te espera: 6 festas em 4 dias, +40 horas de evento, mais de 50 atrações
Ingressos: pacotes e avulsos disponíveis no site Blacktag
Classificação etária: 18 anos
Mais informações: @sigatusca
 

