Trem Iluminado chega hoje a São Carlos

Trem Iluminado RUMO - Crédito: divulgação

O clima natalino ganha mais brilho nesta quinta-feira (11) com a chegada do Trem de Natal a São Carlos, parte do espetáculo Rumo ao Natal, que percorre diversas cidades do interior paulista entre os dias 2 e 21 de dezembro. A atração, que todos os anos reúne grande público, vem novamente iluminando trilhos e encantando moradores de todas as idades.

Segundo a RUMO, o horário do evento em Araraquara será por volta das 18h30. Só depois o comboio segue para Ibaté e São Carlos.

Com a expectativa de milhares de pessoas ao longo da linha férrea, a organização reforça orientações de segurança essenciais. Moradores devem manter distância mínima de 15 metros dos trilhos antes, durante e após a passagem, evitando se aproximar das locomotivas e vagões, mesmo quando parados. A atenção deve ser redobrada com crianças e animais de estimação, que precisam ser mantidos sob controle por conta do movimento e do barulho.

O registro de fotos e vídeos também exige cuidado. As tradicionais selfies com o Trem de Natal devem ser feitas somente em locais seguros, distantes da via férrea e sem ultrapassar a sinalização ou as orientações das equipes de apoio. Profissionais estarão presentes ao longo do trajeto para orientar o público.

