Terror nas profundezas do espaço: “Alien: Romulus” chega ao Cine Iguatemi

SIGA O SCA NO

Dos mesmos criadores de “O Homem nas Trevas” (2016) e “A Morte do Demônio” (2013), “Alien: Romulus” traz uma nova e aterrorizante adição ao icônico universo de Alien. Dirigido e roteirizado por Fede Alvarez, o filme estreia em 15 de agosto no Cine Araújo do Shopping Iguatemi.

Sobre o filme

“Alien: Romulus” segue um grupo de jovens exploradores espaciais que, ao investigar uma estação espacial aparentemente abandonada, encontram-se face a face com os “Xenomorfos”, formas de vida desconhecidas e implacáveis. Enquanto investigam os corredores escuros da estação, eles logo percebem que a verdadeira batalha pela sobrevivência está apenas começando.

O filme traz Cailee Spaeny (Priscilla) no papel central e é ambientado entre os eventos de “Alien - O Oitavo Passageiro” (1979) e “Aliens: O Resgate” (1986). A obra também se conecta com os recentes “Prometheus” (2012) e “Alien: Covenant” (2017).

Com Ridley Scott envolvido na produção, juntamente com sua produtora Scott Free, “Alien: Romulus” é considerado uma "prioridade máxima", prometendo um retorno às raízes da franquia.

O filme tem duração de 1h 59m e a venda dos ingressos já está disponível no site ou app da Ingresso.com, ou nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.

*ATENÇÃO: Verifique a classificação indicativa. Programação sujeita a alteração sem aviso prévio. Os valores dos ingressos podem variar de acordo com a cidade.

Leia Também