sexta, 16 de janeiro de 2026
Entretenimento

Tardes de Férias do CDCC terão intérprete de Libras

16 Jan 2026 - 16h00Por Jessica Carvalho R
O evento Tardes de Férias do CDCC contará com intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), ampliando o acesso às atividades e fortalecendo o compromisso com a inclusão da comunidade surda e de pessoas com baixa audição.

A iniciativa acontece de segunda-feira (19) a quinta-feira (22) e integra a programação especial de férias do CDCC, que tem como objetivo promover o acesso à ciência de forma lúdica, educativa e acessível a todos os públicos.

O atendimento com intérprete de Libras estará disponível das 15h às 16h, durante a atividade “Jogos Educativos e Livros Infantis: Acessibilidade e Inclusão!”, pensada para estimular o aprendizado por meio de brincadeiras e da leitura, em um ambiente acolhedor e inclusivo.

Mais informações: (16) 3373 9191 

