SUPER FLASHBACK revive a era dourada do Café Cancun em São Carlos

29 Jan 2026 - 07h56Por Da redação
São Carlos vai entrar no clima dos anos 2000 no sábado, 7 de fevereiro de 2026, com a realização do Super Flashback – Nos tempos do Café Cancun, evento que promete resgatar a atmosfera de uma das baladas mais marcantes da época. A festa acontece a partir das 20h, no Liberty Music Hall, no Centro da cidade.

A noite contará com dois nomes que fizeram história nas pistas. DJ Alex Tello, DJ residente do Café Cancun entre 2000 e 2005, retorna para comandar o som e relembrar sucessos que marcaram época. Já DJ Marcos Davilla, referência no cenário flashback, completa a programação com sets que atravessaram gerações.

Além da música, o evento aposta na nostalgia com atrações especiais, como a presença dos tequileiros originais do Café Cancun e a volta do drink que virou símbolo da casa em Campinas: o Frozen Margarita, sucesso absoluto nos anos 2000.

Os ingressos do Lote 01 custam R$ 35,00, com 100% de consumação. Informações adicionais, compra de ingressos e reservas de mesas podem ser feitas pelo WhatsApp (16) 98170-7575 ou pelo site www.sp2producoes.com.br.

A organização informa que haverá dress code, não sendo permitido o uso de bonés, boinas ou toucas, camisas de clubes, torcidas ou organizações, calças ou shorts de tactel ou moletom, além de sandálias ou chinelos. O evento é exclusivo para maiores de 18 anos.

O Super Flashback promete uma noite de reencontros, boas lembranças e muita música, reforçando a proposta de que algumas noites realmente nunca saem de moda.

