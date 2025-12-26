Sob o tema Esporte é Movimento, Sesc Verão 2026 convida a população a inserir a prática esportiva no seu dia a dia

Um dos mais tradicionais projetos de incentivo à prática regular de atividades físicas e a um estilo de vida mais ativo, o Sesc Verão chega em 2026 à sua 31ª edição. A partir do dia 03 de janeiro, até o dia 16 de fevereiro, o público de todas as idades terá a oportunidade de participar de uma programação diversa e gratuita, em todas as 43 unidades do Sesc no estado de São Paulo, além de espaços públicos.

Para esta edição, o projeto traz como tema Esporte é Movimento, que tem como objetivo convidar a população a refletir sobre o esporte em sua dimensão mais ampla: como expressão corporal, ferramenta de transformação e elemento de conexão entre pessoas e territórios, valorizando o movimento como parte essencial da vida.

Desta maneira, o Sesc Verão 2026 reafirma o compromisso da instituição com a promoção de práticas esportivas acessíveis, prazerosas e diversas, reconhecendo que cada corpo tem um jeito próprio de se movimentar. A programação apresenta o esporte como algo vivo, dinâmico e em constante evolução, capaz de dialogar com diferentes contextos e de incorporar formas contemporâneas de adesão e engajamento.

A programação reunirá, nas unidades do Sesc no estado, em espaços públicos e estações ferroviárias, mais de 1,1 mil atividades como aulas abertas, vivências com atletas expoentes do esporte nacional, ambientações, festivais, oficinas, apresentações e atividades recreativas, promovendo momentos de encontro, descoberta e troca, que incentivam cada pessoa a experimentar diferentes modalidades, reconhecer suas próprias formas de se mover e incorporar o esporte como parte do cotidiano, com prazer e autonomia.

Nesta edição, a programação está organizada em cinco eixos temáticos: esportes originários, esportes em expansão e reemergência, esportes comunitários, novos esportes e esportes populares. Esta segmentação propõe uma reflexão crítica sobre as tendências, os valores e as práticas que constituem o universo esportivo atual.

“O Sesc Verão é, há décadas, uma expressão viva do compromisso com o direito ao esporte e ao lazer como elementos essenciais da experiência humana. Em 2026, avançou-se com um olhar atento à complexidade do fenômeno esportivo, considerando suas dimensões históricas, sociais e culturais e os diferentes sentidos que ele assume para cada território” enfatiza o Diretor Regional do Sesc São Paulo, Luiz Deoclecio Massaro Galina.

Ele acrescenta ainda que o projeto “reafirma o esporte como uma ferramenta para a transformação social, capaz de promover o bem-estar, as relações de convivência, a cidadania e o desenvolvimento pessoal, e nesse sentido, busca-se ampliar o acesso à cultura corporal, fortalecendo o esporte como parte do cotidiano, por meio de práticas acessíveis e variadas. O objetivo é que mais pessoas associem a prática esportiva a vivências de autonomia e autocuidado”.

Já Carol Seixas, Gerente de Desenvolvimento Físico-Esportivo do Sesc São Paulo, destaca que “o Sesc Verão 2026 reforça o compromisso com um esporte que acolhe, que dialoga com os territórios e que reconhece a diversidade dos corpos em movimento. Mais do que promover atividades, é importante despertar experiências afetivas, nas quais cada pessoa possa descobrir seu jeito de se mover, com liberdade e pertencimento. Quando o movimento se torna um hábito com sentido, ele se transforma em cultura, e o corpo, em potência”.

Destaques da Programação – Sesc São Carlos

Lutas

Aula aberta

Luta Livre

Com BWF Brazil

Você é fã do Telecatch? Então prepare-se para entrar no ringue e coreografar os seus golpes. Nesta vivência de Luta Livre você aprenderá movimentos básicos da modalidade, além de vivenciar a teatralidade clássica do esporte-espetáculo. Venha participar e se divertir.

Dia 10/1. Sábado, 14h às 15h. Ginásio de eventos.

Grátis. Inscrição no local e horário da atividade. Lugares limitados. Livre.

Apresentação esportiva

Luta Livre

Com BWF Brazil

A BWF Brazil trará toda a emoção e a técnica da Luta Livre para São Carlos.

Você terá a oportunidade de assistir e acompanhar de perto os atletas em ação, além de aprender sobre as técnicas, os movimentos e a essência deste esporte que conquista corações pelo mundo. Se você é fã ou tem vontade de entender melhor o universo do Telecatch, essa é sua chance de estar com os profissionais da BWF e mergulhar no ringue.

Dia 10/1. Sábado, 16h. Ginásio de eventos.

Grátis. Lugares limitados. Todas as idades.

Apresentação esportiva e vivência

Boxe

Com Jucielen Romeu, Rebeca Lima e Leonardo Macedo

Neste bate-papo seguido de vivência, as atletas da seleção brasileira, Jucielen e Rebeca, juntamente com o treinador Leonardo, dialogam sobre o cenário atual do boxe, além de compartilhar suas histórias e conquistas, trazendo também os bastidores da modalidade.

Leonardo Macedo foi treinador da seleção Brasileira nos últimos dois ciclos olímpicos (Tokyo e Paris) fazendo parte de uma das gerações mais vitoriosas do boxe brasileiro. Jucielen Romeu é atleta formada em projetos sociais e alcançou o mundo como atleta olímpica, disputando os Jogos de Tokyo e Paris, além do título de campeã Panamericana. Rebeca Lima, iniciou sua trajetória no boxe no projeto social Luta Pela Paz e se destacou na modalidade desde as categorias de base, coroando sua carreira com o título mundial na categoria até 60 kilos.

--

Dia 17/1. Sábado, 14h às 16h. Ginásio de eventos.

Grátis. Lugares limitados. Atividades físico-esportivas para pessoas com deficiência. Tradução em Libras. Todas as idades.

Apresentação esportiva

Lutas de Boxe

Venha conhecer um pouco mais sobre a modalidade e o esporte enquanto manifestação cultural, além de entender melhor sobre a dinâmica das lutas em si. Ao todo, subirão ao ringue 8 atletas, acompanhados de 4 treinadores profissionais nos respectivos córners.

Assista, torça e prestigie essa sequência de lutas de Boxe.

Dia 17/1. Sábado, 16h às 17h. Ginásio de eventos.

Grátis. Lugares limitados. Todas as idades.

Aula aberta

Boxe

Com Leonardo Macedo, ex-treinador da seleção brasileira de boxe

Participe das aulas abertas de boxe e, de quebra, aprimore seu condicionamento físico por meio de uma aula segura e divertida pensada para todas as pessoas.

De 13 a 16/1. Terça a sexta, 19h às 20h. Ginásio de eventos.

Grátis. Inscrição no local e horário da atividade. Lugares limitados. A partir de 12 anos.

Apresentação esportiva e vivência

Judô

Com Bia Souza e Alana Maldonado

Bate-papo seguido de vivência da modalidade judô com as atletas referências no Brasil e no mundo: Bia Souza e Alana Maldonado. Duas pioneiras, Bia foi a primeira atleta brasileira a conquistar ouro olímpico em sua estreia nos Jogos e Alana foi a primeira mulher brasileira do judô a conquistar a medalha de ouro em uma edição dos Jogos Paralímpicos.

---

Alana Maldonado é uma judoca paralímpica brasileira, referência no judô para deficientes visuais. Conquistou grandes resultados, como medalha de prata nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 tornando-se campeã paralímpica e medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Beatriz Souza é judoca campeã olímpica brasileira em Paris e bronze por equipe, entre diversos outros títulos como jogos pan-americanos e campeonatos mundiais.

---

Dia 31/1. Sábado, 14h às 16h. Ginásio de eventos.

Grátis. Lugares limitados. Atividades físico-esportivas para pessoas com deficiência. Tradução em Libras. Todas as idades.

Festival de Judô

Um encontro voltado para todas as idades que valoriza ou deseja conhecer a tradição, o respeito e a disciplina dessa arte marcial. Atividade com vivências e lutas, reunindo praticantes e senseis em um ambiente de troca, aprendizado e celebração. Uma oportunidade para conhecer mais sobre o judô e se aproximar da filosofia que inspira a prática dentro e fora do tatame.

Para realizar a inscrição é necessário ter vivência na modalidade, vir com o próprio kimono e documento com foto.

Dia 1/2. Sábado, 12h às 18h. Ginásio de eventos.

Grátis. Inscrições 1h antes no local da atividade. Lugares limitados. De 6 a 16 anos.Aula aberta

Judô

Com o Sensei Sebá - Sebastião Alexandre da Cunha

Aperfeiçoe suas capacidades físicas como a força e o equilíbrio, de forma segura e dinâmica, através das aulas abertas de judô.

De 27 a 30/1. Terça a sexta, 19h às 20h. Galpão.

Grátis. Inscrição no local e horário da atividade. Lugares limitados. A partir de 12 anos.

Práticas corporais

Vivência

Tai Chi Chuan

Com Rafael Tonani

Arte marcial chinesa que consiste em movimentos harmoniosos e fluidos. Juntamente com o ritmo natural e a integração entre mente e corpo, o Tai Chi é considerado uma meditação em movimento. Pode reduzir tensões físicas, aprimorar o foco mental e promover um estado de calma ativa, ajudando a desenvolver equilíbrio, coordenação e flexibilidade.

Dia 10/1. Sábados, 10h às 11h. Galpão.

Grátis. Inscrição no local e horário da atividade. Lugares limitados. A partir de 12 anos.

Vivência

Chi Gong interno

Com Rafael Tonani

Prática suave que combina movimentos lentos, respiração consciente e relaxamento profundo. Durante a atividade, a ênfase será o fluxo natural da respiração, permitindo que o corpo se solte e a mente se acalme. Atividade que contribui para a melhoria da postura, o aumento da flexibilidade e da vitalidade física, além da redução do estresse e maior clareza mental.

Dia 17/1. Sábados, 10h às 11h. Galpão.

Grátis. Inscrição no local e horário da atividade. Lugares limitados. A partir de 12 anos.



Vivência

Kokyu Ho

Com Rafael Tonani

A prática do Kokyu Ho é uma parte integrante da arte marcial japonesa Aikido. Durante os exercícios, será trabalhado a respiração ampla e contínua, conectando o centro do corpo (hara) aos movimentos, enquanto a mente mantém-se serena. Por meio da respiração e alinhamento corporal essa prática ajuda na redução da tensão acumulada no dia a dia promovendo uma melhora postural, foco mental e controle emocional.

Dia 24/1. Sábados, 10h às 11h. Galpão.

Grátis. Inscrição no local e horário da atividade. Lugares limitados. A partir de 12 anos.

Vivência

Chi Gong externo

Com Rafael Tonani

Atividade dinâmica com movimentos amplos, postura firme e foco direcionado, estimulando a vitalidade. Os movimentos firmes e precisos juntamente com a respiração direcionada trazem uma sensação de bem-estar e claridade mental. Essa prática fortalece músculos e articulações, melhora o equilíbrio e a coordenação, além de ampliar a capacidade de concentração e a presença mental.

Dia 31/1. Sábados, 10h às 11h. Galpão.

Grátis. Inscrição no local e horário da atividade. Lugares limitados. A partir de 12 anos.

Aula aberta

Yoga

Com educadores físico-esportivos

Aulas baseadas na tradição do yoga, com posturas corporais, exercícios respiratórios, de concentração, meditação e outras técnicas. A partir da percepção de si e do outro, possibilita a promoção da saúde e escolhas mais conscientes para a vida.

Dias 4, 11, 18 e 25/1. Domingos, 9h30 e 10h30. Galpão.

Grátis. Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados. A partir de 12 anos.

Aula aberta

Movimento Consciente

Com educadores físico-esportivos

Aula que busca promover a consciência e expressão corporal, inspirado em diferentes técnicas do movimento e respiração. Possibilita o estado de presença, relaxamento, bem-estar e autocuidado.

Dia 3/1, sábado, 10h às 11h. Galpão.

Grátis. Inscrição no local e horário da atividade. Lugares limitados. A partir de 12 anos.

Aula aberta

Treino em grupo: condicionamento físico

Com educadores físico-esportivos

Aula dinâmica e na medida para garantir o treino da semana. Valorizam a participação, a vivência do treinamento físico e a socialização.

De 6 a 30/1. Terça a sexta, 8h às 9h.

Dias 6, 7, 8 e 9/1. Terça a sexta, 15h30 às 16h30.

Dias 7, 8, 21 e 22/1. Terças e quartas, 18h30 às 19h30.

Galpão. Grátis. Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados. A partir de 12 anos.



Ritmos

Com educadores físico-esportivos

Aula de dança com ritmos variados, nacionais e internacionais, elaboradas para desenvolver a coordenação motora, a expressão, consciência corporal e condicionamento físico. Valorizam a participação, a vivência na dança e a socialização.

Terças e sextas, 18h30 às 19h30. Convivência interna.

Grátis. Inscrição no local e horário da atividade. Lugares limitados.

Podem participar da atividade públicos com e sem deficiências. A partir de 12 anos.

Vivências



Futmesa e vôleimesa

Modalidade que combina tênis de mesa, futebol e futevôlei. Jogada em formato individual ou em duplas, essa atividade vai desafiar suas habilidades e trazer muita diversão. É uma excelente oportunidade para quem quer desenvolver coordenação motora e agilidade.

De 6 a 9/1. Terça a sexta, 14h às 21h. Quadra externa inferior.

Grátis. Inscrição no local e horário da atividade. Lugares limitados.

Podem participar da atividade públicos com e sem deficiências. A partir de 6 anos.

Spikeball

Modalidade que combina agilidade, estratégia e trabalho em equipe. Jogada em duplas ao redor de uma pequena rede circular, a partida é intensa e cheia de ação. Uma ótima oportunidade para desenvolver coordenação motora e velocidade, garantindo diversão e muita energia do início ao fim.

De 20 a 23/1. Terça a sexta, 19h às 21h. Quadra externa inferior.

Grátis. Inscrição no local e horário da atividade. Lugares limitados.

Podem participar da atividade públicos com e sem deficiências. A partir de 6 anos.

Pickleball

Modalidade que mistura elementos do tênis, do badminton e do tênis de mesa. Disputado em formato individual ou em duplas, o pickleball é dinâmico, divertido e fácil de aprender. Uma excelente oportunidade para desenvolver agilidade e coordenação, garantindo muita interação e movimento.

De 27 a 30/1. Terça a sexta, 19h às 21h. Quadra externa inferior.

Grátis. Inscrição no local e horário da atividade. Lugares limitados.

Podem participar da atividade públicos com e sem deficiências. A partir de 6 anos.



Jogos Populares

Com educadores físico-esportivos

Atividades lúdicas para pessoas de todas as idades vivenciarem momentos de memórias, jogos e movimentos que atravessam gerações.

Dias 11, 18 e 25/1. Domingos, 16h às 18h. Quadra externa inferior.

Grátis. Inscrição no local e horário da atividade. Lugares limitados. A partir de 6 anos.

Verão Jovem

Com educadores físico-esportivos

Nestas férias encontre sua turma e venha praticar esportes com a gente.

Futsal: Terça, 17h30

Vôlei: Quarta, 17h30

Basquete: Quinta, 17h

Ginásio de eventos. Grátis. Inscrição no local e horário da atividade. Lugares limitados.

De 13 a 16 anos



Verão +60

Com educadores físico-esportivos

Jogos e atividades esportivas na medida para quem já passou dos 60 anos e quer iniciar, experimentar ou manter uma rotina de prática de atividades físicas.

Quartas, 16h30. Ginásio de eventos.

Grátis. Inscrição no local e horário da atividade. Lugares limitados. Acima de 60 anos.

Vivências na piscina

Hidrorecreativa

Com educadores físico-esportivos

Aulas recreativas compostas por exercícios de força e resistência na água, que além de ajudar na melhoria do condicionamento físico oferece às pessoas participantes um espaço de integração. Passe o protetor solar e venha se divertir com a gente!

Sábados, 15h às 16h. Piscina externa.

Grátis. Inscrição no local e horário da atividade. Lugares limitados.

Necessário Credencial Plena e exame dermatológico válidos. Podem participar da atividade públicos com e sem deficiências. A partir de 12 anos.





Brincadeiras Aquáticas

Com educadores físico-esportivos

Jogos e brincadeiras na água, que estimulam a prática de atividades físicas, a convivência e a parceria de forma lúdica e divertida.

Domingos, 14h30 às 15h30.

Piscina externa. Grátis. Inscrição no local e horário da atividade. Lugares limitados.

Necessário Credencial Plena e exame dermatológico válidos. Inscrição no local e horário da atividade. De 6 a 12 anos.





Esportes para mulheres

Aula aberta

Futsal para mulheres

Com educadores físico-esportivos

Aulas abertas de futsal destinadas às mulheres com o objetivo de incentivar a prática esportiva nos momentos de lazer e dar visibilidade à participação feminina na modalidade.

Sábados, 14h às 16h. Ginásio de eventos e quadra externa inferior.

Grátis. Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados. A partir de 16 anos.

Aula aberta

Vôlei para mulheres

Com educadores físico-esportivos

Aulas abertas de vôlei destinadas às mulheres com o objetivo de incentivar a prática esportiva nos momentos de lazer e dar visibilidade à participação feminina na modalidade.

Domingos, 13h às 15h. Ginásio de eventos.

Grátis. Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados. A partir de 16 anos.

Triatlo

Treino para Triatlo

Com educadores físico-esportivo

O triatlo é uma modalidade esportiva composta por natação, ciclismo e corrida. Nestes encontros para os treinos o objetivo é promover uma experiência desafiadora, segura, didática e prazerosa para quem quer conhecer melhor este esporte. Importante ter conhecimento básico em natação.

Dias 4, 11, 18 e 25/1. Domingos, 8h às 9h30. Ginásio.

Grátis. Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados. A partir de 16 anos.

Festival de Triatlo

Com objetivo de democratizar a modalidade, este festival é destinado para quem está iniciando a prática do triatlo. O evento é composto por provas de natação de 200m, ciclismo 10,2km e corrida 3,4km.

Categorias: individual feminina, individual masculina e equipes mistas ou não (2 a 3 integrantes).

Dia 8/2. Domingo, 7h30. Diversos espaços.

Grátis.

De 6 a 11/1. Exclusivo para Credencial Plena.

De 13 a 30/1. Para outras categorias e não credenciados, sujeito a disponibilidade de vaga.

Menores de 18 anos podem participar mediante apresentação do termo de autorização preenchido pelo responsável. A partir de 12 anos.

Sesc Verão 2026

De 03 de janeiro a 15 de fevereiro

Programação completa no portal www.sescsp.org.br/sescverao

