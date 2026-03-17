Shopping São Carlos apresenta espetáculo infantil “A Pequena Sereia” no Palco Encantado

O Shopping São Carlos, administrado pelo Grupo AD, realiza no dia 22 de março, o Palco Encantado, projeto voltado ao público infantil que leva teatro e entretenimento para as famílias. Na programação, o espetáculo “A Pequena Sereia”, inspirado no clássico conto que encanta gerações.

A apresentação convida o público a acompanhar a história de Ariel, a filha caçula do Rei Tritão, governante dos sete mares. Curiosa sobre o mundo dos humanos, a jovem sereia sonha em conhecer a vida fora do oceano. No entanto, seus desejos entram em conflito com as regras impostas pelo pai, que vê os humanos com desconfiança.

Determinada a seguir seu coração, Ariel acaba fazendo um acordo com Úrsula, a bruxa do mar, que lhe concede pernas para viver entre os humanos. Em troca, ela precisa abrir mão de sua voz. Enquanto tenta conquistar o amor de um príncipe, Ariel descobre que a decisão pode trazer consequências inesperadas, especialmente porque Úrsula também tem seus próprios planos para dominar o reino de Tritão.

Com cenário colorido, personagens conhecidos e momentos cheios de música e fantasia, o espetáculo promete envolver as crianças e proporcionar uma experiência divertida para toda a família.

A apresentação é gratuita, a partir das 14h, próximo à Cobasi.

Serviço:

Palco Encantado – Espetáculo “A Pequena Sereia”

Data: 22 de março

Horário: 14h

Local: Próximo à Cobasi

Evento gratuito.

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