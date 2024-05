Sessão Astronomia convida para a discussão sobre “Histórias Peculiares da Astronomia"

Crédito: Divulgação

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, dia 11 de maio, às 19 horas, será “Histórias Peculiares da Astronomia", com a palestrante Bruna Donadel Weise, da equipe do observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: Um planeta misterioso, anéis que foram vistos, mas que levaram 200 anos para serem confirmados, um astrônomo devastando uma ilha brasileira e outro que foi muito azarado. Para conhecer essas e outras curiosas histórias da Astronomia, não perca a Sessão Astronomia deste sábado.

Sobre a Sessão Astronomia: é um programa de palestras do Observatório Dietrich Schiel criado em 1992. São palestras proferidas pelos membros da equipe do Observatório e convidados. O programa tem como objetivos aprimorar as habilidades de comunicação e de divulgação científica dos monitores do Observatório e levar informação atualizada ao público numa linguagem acessível e descontraída. A preparação das palestras é supervisionada por um profissional da área de Astronomia e a apresentação pública é precedida por uma apresentação para membros da equipe.

