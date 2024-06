Sessão Astronomia conversa sobre o Universo Simulado

Crédito: Divulgação

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 8, às 19h, será "Universo Simulado: O uso da computação na astronomia". O palestrante será Marcos Vinicius Tomás Olegario, da equipe do Observatório. O evento acontecerá no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: A astronomia é uma ciência multidisciplinar que engloba muitas áreas do conhecimento. Dentre elas, a computação tem um importante papel, sendo uma ferramenta essencial para os astrônomos. Na Sessão Astronomia desta semana, o palestrante abordará um pouco sobre as principais simulações computacionais utilizadas na astronomia, conhecendo as suas características e explorando a maneira como os computadores têm auxiliado a humanidade no entendimento do Universo.

