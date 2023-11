"Sessão Astronomia" apresenta ao público histórias fantásticas sobre o céu

Crédito: Divulgação

Histórias fantásticas sobre o céu é o título da palestra da semana na Sessão Astronomia. A palestrante será Julia Mancilla Pivato, da equipe do Dietrich Schiel do CDCC-USP. A atividade é gratuita e será realizada às 19 horas do sábado, 18 de novembro, no anfiteatro do Observatório.

Sinopse da palestra

Anoitece e, ao olhar para o alto, você se depara com pontos brilhantes reluzindo no céu escuro. Quão extraordinário é o brilho das estrelas e que tipo de inspiração ele nos traz? Quantos povos e quantas culturas já não se perguntaram a mesma coisa e encheram de poesia as suas visões sobre o céu noturno? Nesta palestra, abordaremos histórias fantásticas contadas sobre constelações, eclipses e outros corpos celestes!

Sobre o evento

A Sessão Astronomia é um programa do Observatório Dietrich Schiel criado em 1992, que consiste em palestras ministradas pelos membros da equipe e convidados, com objetivo de levar informação atualizada ao público numa linguagem acessível e descontraída, além de aprimorar as habilidades de comunicação e de divulgação científica dos monitores. A preparação das palestras é supervisionada por um profissional da área de Astronomia e a apresentação pública é precedida por uma apresentação feita aos membros da equipe.

Recomendações e avisos para a participação na atividade

1) a palestra acontecerá antes do horário de observação do céu, que começa às 20h;

2) o número máximo de participantes para o evento é de 40 pessoas; a depender do número de interessados, poderão ser distribuídas senhas para a palestra, entregues por ordem de chegada;

3) a classificação indicativa é livre para todos os públicos, embora o conteúdo da palestra tenha sido pensado para pessoas com 14 anos ou mais.

