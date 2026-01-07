Sesc São Carlos promove programação musical com discotecagem em janeiro

O Sesc São Carlos se prepara para receber quatro apresentações musicais que prometem animar e colocar o público para dançar ao longo do mês de janeiro. A programação começa no dia 8/1, com o DJ Jota no show Brasilidades, um set que combina com precisão sons alternativos e sucessos das pistas brasileiras, sem jamais deixar de lado o groove, o soul e, claro, a inconfundível ginga brasileira. Com 28 anos de trajetória, ele desenvolveu um estilo eclético, vibrante e envolvente, que transita entre o comercial e o underground.

Na semana seguinte, dia 15/1, é a vez da DJ Iasmin, que promete conduzir o público a uma imersão sonora valorizando o groove e a potência desses gêneros. Um resgate do espírito dos bailes da década de 80, em que música e dança se encontravam para celebrar a cultura e a convivência.

Outro grupo que se apresenta é o Coletivo Tocaya, em 22/1, com o show Balaio de Verão. Tocaya é uma festa de música brasileira que nasceu em 2017, na Praça das Bandeiras, em Araraquara (SP). Criada por Jônatas Micheletti e Nat Rozendo, idealizadores e gestores do Coletivo Tocaya, a festa celebra a riqueza e a diversidade da nossa música, atravessando gêneros e ritmos que vão dos tambores ancestrais às batidas eletrônicas contemporâneas.

Encerrando o mês, DJ Spin apresenta a "Festa Black”, um show que não se limita a um único gênero musical e explora uma variedade de estilos que vai do rap ao samba, passando por reggae, R&B, soul, jazz, hip-hop, funk e afrobeat. Referência na discotecagem com vinil na região de Ribeirão Preto, o DJ Spin cria narrativas musicais a partir de influências da black music.

Serviço

Bailinho de Verão

Local: Sesc São Carlos. Av. Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jd. Gibertoni

Convivência interna. Grátis. Acesso livre. Lugares limitados.

DJ Jota : Brasilidades - Dia 8/1. Quinta, 19h30.

: Dia 8/1. Quinta, 19h30. DJ Iasmin : Funk e Soul - Dia 15/1. Quinta, 19h30

: Dia 15/1. Quinta, 19h30 Tocaya : Balaio de verão - Dia 22/1. Quinta, 19h30.

: Dia 22/1. Quinta, 19h30. DJ Spin: Festa Black - Dia 29/1. Quinta, 19h30.

Por assessoria de imprensa

Leia Também