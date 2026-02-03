SESC prepara programação especial para o carnaval; confira

Crédito: divulgação

Em fevereiro, o Carnaval ocupa as unidades do Sesc São Paulo com atividades que celebram a cultura e a diversidade brasileira sob uma perspectiva educativa, inclusiva e artística. Cortejos, shows, oficinas de confecção de adereços e vivências gratuitas compõem a agenda voltada a pessoas de todas as idades, que podem vivenciar os dias de folia nas unidades do Sesc na capital, litoral e interior, com opções até para os menos festeiros.

No Sesc São Carlos, entre os dias 14 e 17, acontece o Carnabrincando, com muitas atividades lúdicas, oficinas criativas e apresentações musicais. Todos os dias, das 14h às 16h, quem anima o ambiente é o DJ Fulô, enquanto é possível participar de oficinas de criação de maquiagens, penteados e acessórios de cabeça carnavalescos. A partir das 16h, intervenções musicais com marchinhas e canções infantis recriadas com os ritmos de carnaval convidam a todos a cair na folia.

Além disso, para trazer movimento, cor e diversão ao carnaval, o espaço Carnamalabarizando apresenta aos foliões as diferentes modalidades circenses, como tecido acrobático, trapézio, lira, slackline, cilindro de equilíbrio e malabares.

Para quem prefere uma programação menos carnavalesca, nas quadras do Sesc São Carlos acontecem atividades esportivas, com jogos e brincadeiras para toda a família. No teatro, nos dias 15, 16 e 17, às 16h, exibições de cinema trazem grandes sucessos como Rambo, Stallone Cobra e Falcão, no Especial Sylvester Stallone.

Programação completa

Carnabrincando

Com atividades lúdicas, oficinas criativas e apresentações musicais voltadas ao público infantil, o Sesc convida todo mundo a cantar, dançar, criar e se divertir junto. Um carnaval colorido, acolhedor e participativo, onde a brincadeira é o centro da festa, com alegria garantida!

Intervenção musical

DJ Fulô

DJ e produtor musical, Fulô traduz a força das periferias brasileiras em sets cheios de energia e identidade. Já dividiu palco com Djonga, Tasha e Tracie e Racionais MC's, levando ao público uma experiência marcada por ritmo e resistência. Seu trabalho também ganhou dimensão internacional, conectando-se com artistas de Londres, Paris, Porto, Moçambique e Barcelona, projetando o som da cultura brasileira para o mundo.

De 14 a 17/2. Sábado a terça, a partir das 14h.

Galpão. Grátis. Lugares limitados.

Livre – Autoclassificação

Bloco da Caverna

O show é a combinação de tradicionais marchinhas carnavalescas, samba-reggae e músicas pop em ritmo de marchinhas de artistas como Tim Maia, Jorge Ben, Michael Jackson, As Frenéticas, Tribalistas e James Brown.

Dia 14/2. Sábado, 16h.

Galpão. Grátis. Lugares limitados.

Livre – Autoclassificação

Bloquinho dos Bichos

Com Casa do Ritmo

Um passeio nas paisagens sonoras das florestas.

Dia 15/2. Domingo, 16h.

Galpão. Grátis. Lugares limitados.

Livre – Autoclassificação

Carnavais do Brasil para crianças

Com Cantinho do Joe

Ao som dos ritmos que embalam os carnavais do Brasil, o show apresenta canções do universo infantil recriadas com a riqueza rítmica e as cores da nossa identidade brasileira.

Dia 16/2. Segunda, 16h.

Galpão. Grátis. Lugares limitados.

Livre – Autoclassificação

Fanfarrinha ZaPina

Uma fanfarra de música instrumental só para crianças.

Dia 17/2. Terça, 16h.

Galpão. Grátis. Lugares limitados.

Livre – Autoclassificação

Acessibilidade em Libras

Vivências e oficinas

Vivência de circo – Carnamalabarizando

Com Trupe No Clima do Riso

De 14 a 17/2. Sábado a terça, 10h às 12h e 14h às 18h.

Convivência interna. Grátis. Inscrições no local.

Todas as idades

Vivência – Tarde lúdica: Jogos e brincadeiras

De 14 a 17/2. Sábado a terça, 14h às 18h.

Quadra externa. Grátis.

Todas as idades

Oficina – Avôa pro salão!

Dia 14/2. Sábado, 14h às 16h.

Galpão. Grátis.

A partir de 6 anos

Especial Sylvester Stallone

No Carnaval, o Sesc São Carlos apresenta uma maratona imperdível com Sylvester Stallone. Prepare-se para reencontrar heróis lendários, lutas intensas e muita ação em clássicos que marcaram gerações.

Exibição – Rambo: Programado para matar

Dia 15/2. Domingo, 16h.

Teatro. Grátis.

Não recomendado para menores de 14 anos

Exibição – Stallone Cobra

Dia 16/2. Segunda, 16h.

Teatro. Grátis.

Não recomendado para menores de 16 anos

Exibição – Falcão: o campeão dos campeões

Dia 17/2. Terça, 16h.

Teatro. Grátis.

Livre – Autoclassificação

