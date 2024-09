“Série Concertos USP” apresenta o 206º Concerto da USP Filarmônica

Crédito: Divulgação

Dia 25 de setembro, às 20h, o saguão do Teatro (Centro de Convenções) da Área-2 do Campus USP de São Carlos recebe mais uma edição da “Série Concertos USP”, com o “206º Concerto da USP Filarmônica”, contando com a participação do solista, o saxofonista Samuel Pompeo.

Sob a regência do maestro professor José Gustavo Julião de Camargo, serão interpretadas as obras dos seguintes compositores:

José Gustavo Julião de Camargo (Vista Alegre do Alto, 1961)

- Na Esquina, Outono Dança Folhas

Concerto para Saxofones e Orquestra

Samuel Pompeo (Americana, 1972)

Dodecafonando

Arranjo de Maurício Laws de Souza e Samuel Pompeo para saxofone e orquestra

- Rio Acima

Arranjo de Rafael Piccolotto de Lima para saxofone e orquestra

- Choro Pro Meu Veínho

Arranjo de Dino Barioni para saxofone e orquestra

Alfredo da Rocha Vianna Filho ( Pixinguinha)

(*Rio de Janeiro, 1897 + Rio de Janeiro, 1973)

- Naquele Tempo

Arranjo de Maurício Laws de Souza e Samuel Pompeo para saxofone e orquestra

Domingos Pecci

(*Santos, 1898 +Santos 1976)

- De Cachimbo

Arranjo de Paulo Malheiros para saxofone e orquestra

Com entradas livres e gratuitas, este concerto insere-se nas comemorações do 30º aniversário do IFSC/USP, contando com os apoios dos órgãos dirigentes da USP, Instituto de Química de São Carlos (IQSC/USP), Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), Centro Cultural da USP São Carlos, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP-USP), Núcleo de Pesquisa, Ciências da Performance e Música (FFCLRP-USP), Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão do Campus USP de São Carlos (GCACEX) e USP Filarmônica.

Os convites para este concerto estarão sendo distribuídos nos dias 23 e 24 de setembro, na Assessoria de Comunicação do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) - Área 1 - do Campus USP de São Carlos -, entre as 08h00/11h00 e 14h00/17h30, e no próprio dia do concerto (25/09), a partir das 18h30 na entrada para o Saguão do Teatro (Centro de Convenções) - Área-2 do Campus USP de São Carlos, com entrada pela Avª. José Antônio Santilli, 1050, Bela Vista São-Carlense.

Leia Também