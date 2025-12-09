Semana da Economia Solidária começa nesta quarta

A Semana da Economia Solidária tem início nesta quarta-feira, 10 de dezembro, em São Carlos, trazendo uma série de atividades gratuitas que seguem até o dia 17. A programação reúne debates, feiras, apresentações culturais, encontros formativos e o lançamento de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da economia solidária no município.

A abertura oficial ocorre às 17h30, no Teatro de Bolso da UFSCar, com um Cine Debate que exibirá documentários produzidos localmente, entre eles obras sobre a Rede Ecosanca e o filme comemorativo dos 20 anos do Assentamento Santa Helena – Raiz Forte. Após a exibição, o público participa de uma roda de conversa sobre produção audiovisual, experiências comunitárias e práticas de economia solidária.

Na quinta-feira (11), a Tenda Permanente da Ecosol estará presente na tradicional feira da Praça Cristiano Altenfelder Silva (Praça da 15), divulgando iniciativas locais, produtos e projetos da Economia Solidária. Já na sexta-feira (12) ocorre o ponto alto da semana: o lançamento da Incubadora Pública de Economia Solidária, às 9h, no Centro Público Herbert de Souza, com participação de representantes de municípios como Araraquara, Hortolândia e Mogi das Cruzes.

A programação segue no sábado (13), na Feira de Orgânicos da Praça da Biblioteca Tadeu Amaral, onde, a partir das 9h, será promovido o diálogo “Vamos conversar sobre a Ecosol?”, acompanhado de apresentação de capoeira e roda de samba. No domingo (14), a Tenda Permanente retorna à Praça XV, a partir das 15h, com a participação de um coral convidado.

Na segunda-feira (15), o Fórum Municipal de Economia Solidária será realizado às 18h30, também no Centro Público Herbert de Souza, com atividade especial proposta pelo Instituto Paul Singer, seguida de um momento de confraternização entre os participantes. A Tenda Permanente volta ao espaço da feira na terça-feira (16), novamente na Praça da 15.

O encerramento da semana acontece na quarta-feira (17), na Casa Serena Terra, das 18h30 às 22h, com um encontro cultural que inclui Troca de Discos e diversas atividades abertas ao público, finalizando a programação com foco na integração comunitária, no fortalecimento das redes locais e na valorização das práticas colaborativas.

