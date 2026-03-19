São Carlos terá 2º Festival Unegro Afro Sanka no São Carlos VIII

O núcleo local da União de Negras e Negros pela Igualdade (Unegro) foi oficialmente lançado em agosto de 2024 para fortalecer a luta antirracista na cidade - Crédito: divulgação

Com o tema “Cultura, Identidade e Resistência”, será realizado neste sábado, 21 de março, das 10h às 21h30, na Rua Luiz Lucheis Filho, sem número, no São Carlos VIII – CEU das Artes, o 2º Festival Unegro Afro Sanka, juntamente com o 2º Festival Afro de Juventude e Cidadania.

O evento contará com música e dança, como samba, hip hop, batalhas, rap e poesia, além de artesanato e moda afro, espaço literário, trancistas, espaço literário e serviços de utilidade pública.

O núcleo local da União de Negras e Negros pela Igualdade (Unegro) foi oficialmente lançado em agosto de 2024 para fortalecer a luta antirracista na cidade.

A cidade promove atividades intensas durante todo o mês de novembro, incluindo a 1ª Marcha pela Verdade Histórica Africana e celebrações focadas na luta social e no combate ao racismo.

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos realiza, em novembro, a “Semana Municipal de Promoção à Saúde Integral da População Negra”, com foco no debate sobre desigualdades raciais.

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