São Carlos será sede de encontro de colecionadores de carros e bonecos em miniaturas

10 Out 2024 - 11h54 Por Da redação

São Carlos recebe de carros miniaturas - Crédito: Divulgação



Os amantes de miniaturas e carros antigos têm um encontro marcado em São Carlos nos dias 02 e 03 de novembro. A 4ª edição do Sanca Expodiecast, evento gratuito, promete reunir colecionadores de diversas localidades, além de apresentar uma exposição de carros antigos, maquetes de ferromodelismo e plastimodelismo.

O evento acontecerá no Shopping Passeio São Carlos, das 10h às 18h, e contará com a participação de diversos expositores que apresentarão suas preciosidades para o público. Além de apreciar os carros em miniatura, os visitantes poderão participar de atividades como sorteios e trocar experiências com outros colecionadores.

Serviço:

4ª edição do Sanca Expodiecast

02 e 03 de novembro, das 10h às 18h o Shopping Passeio São Carlos - Avenida Francisco Pereira Lopes, 1701, Térreo 2 - São Carlos/SP Entrada: Gratuita

