sábado, 24 de janeiro de 2026
Entretenimento

São Carlos Rodeio Fest anuncia datas da edição 2026

24 Jan 2026 - 06h51Por Da redação
São Carlos Rodeio Fest 2026 já tem data marcada. A organização do evento anunciou, por meio das redes sociais, que a próxima edição do rodeio será realizada de 7 a 15 de agosto de 2026.

Com o tradicional formato que reúne grandes shows, competições de rodeio e uma megaestrutura, o evento promete mais uma vez transformar a cidade em palco de um dos maiores espetáculos do interior paulista.

A organização informou que mais detalhes sobre atrações, programação e venda de ingressos serão divulgados em breve. As informações oficiais podem ser acompanhadas pelo site www.saocarlosrodeiofest.com.br e pelas redes sociais do evento.

O São Carlos Rodeio Fest é promovido pela MP Promoções e integra o circuito de grandes rodeios do país, atraindo milhares de pessoas a cada edição.

