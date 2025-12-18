São Carlos recebe neste sábado a festa "Túnel do Tempo A Noite do Branco e Preto"

O melhor do Flash Back vai rolar neste sábado em São Carlos - Crédito: divulgação

São Carlos se prepara para uma verdadeira viagem musical neste sábado, dia 20 de dezembro, a partir das 19h, com a realização da festa “Túnel do Tempo – A Noite do Branco e Preto”, na Liberty Music Hall, localizada na Rua Conde do Pinhal, nº 2919, na Vila Nery.

A proposta do evento é relembrar os grandes momentos das danceterias que marcaram época, reunindo sucessos que embalaram gerações dos anos 1970, 1980, 1990 e 2000. Para isso, a organização promete uma estrutura completa, com som de alta definição, iluminação robotizada, ambiente climatizado e bar completo.

A pista será comandada por um time de DJs conhecidos da cena flashback da região: DJ Emerson Pavani, DJ Dago, DJ Marcos Mano, DJ Anselmo Guedes, DJ Paulo Jr. e DJ Marcos D’Vila, garantindo uma noite animada do início ao fim.

Além da música, o público poderá concorrer ao sorteio de uma cesta de Natal e de um pen drive com as músicas tocadas na festa, tornando a experiência ainda mais especial.

Os ingressos antecipados e as reservas de mesas podem ser feitas pelo WhatsApp (16) 99776-6903.

A organização convida o público a vestir branco e preto, reunir os amigos e aproveitar o que promete ser uma das melhores baladas flashback de São Carlos. A festa acontece neste sábado, a partir das 19h, na Liberty Music Hall.

