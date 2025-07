São Carlos recebe Jornada do Patrimônio com foco em cultura popular e memória ferroviária

De 1º a 3 de agosto, a 6ª edição da Jornada do Patrimônio do Estado de São Paulo celebra a história e a cultura paulista em 40 municípios, com atividades gratuitas que destacam a importância da malha ferroviária no desenvolvimento do estado. Em São Carlos, o evento será realizado na Estação Cultura, com o tema “Entre Trilhos – Uma Vivência com Patrimônio Imaterial”, na sexta-feira (1º), das 10h às 16h.

A programação local oferece experiências culturais voltadas à valorização de bens imateriais, como culinária, música, dança e saberes tradicionais. Destaque para apresentações da Folia de Reis de Nossa Senhora Aparecida, Orquestra Amigos Violeiros, contação de histórias e roda de capoeira com a Escola Maré, além de intervenções que remetem ao universo sonoro das antigas ferrovias.

Promovida pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado, com apoio do Condephaat e da Associação Paulista dos Amigos da Arte, a Jornada também inclui feiras gastronômicas em São Carlos e outras cidades, oficinas, exposições e debates. A proposta é reforçar a memória coletiva paulista e reconhecer a ferrovia como símbolo de identidade cultural. A programação completa está disponível em: amigosdaarte.org.br/jornadadopatrimonio/2025.

São Carlos



Entre Trilhos - Uma Vivência com Patrimônio Imaterial

Dia 1/8, sexta-feira, das 10h às 16h

Local: Estação Cultura

Classificação Livre



Evento promove experiências culturais focadas nos bens imateriais paulistas — culinária, artesanato, música, dança e brincadeiras populares, a partir dos saberes tradicionais de quase 50 mestres da cultura popular do interior do Estado, como expressão de identidade e memória. Ao longo do dia, serão apresentados personagens, histórias e toda a riqueza cultural herdada da diversidade de povos que contribuíram para a formação do Estado. A programação inclui intervenções artísticas, apresentações musicais e uma atmosfera imersiva com sons característicos do universo ferroviário, destacando os patrimônios imateriais presentes por todos os cantos de São Paulo.



PROGRAMAÇÃO SÃO CARLOS

Local: Estação Cultura

10h – Folias, Festas e Brincadeiras

11h – Folia de Reis de Nossa Senhora Aparecida

12h – Orquestra Amigos Violeiros

14h – Contação de Histórias – Caipiras

16h00 – Escola Maré de Capoeira do Mestre Dendê