São Carlos recebe 1º Festival Rap na Estação

Coletivo Batalha da Alcateia promove batalhas de rima e rodas culturais na Praça Brasil - Crédito: Divulgação

Uma batalha que durou seis anos e do sonho, à realidade. Neste domingo, 12, São Carlos irá receber o 1º Festival Rap na Estação, que será realizado das 16h às 22h na estação ferroviária.

Um dos organizadores do evento, Edgar Fabrício Rosa Júnior, em entrevista ao São Carlos Agora não escondeu sua ansiedade e euforia em entrevista para falar sobre o evento, salientando que pelo menos dez artistas locais estarão se apresentando com trabalhos autorais próprios, além de uma batalha de rimas.

De acordo com ele, foi um trabalho de seis anos para que o Festival acontecesse. “É uma conquista inestimável para o hip-hop. Não temos eventos em São Carlos que foque o rap. E isso será importante para a nossa juventude”, salientou, informando que este será o primeiro de muitos festivais.

“Vamos trabalhar para que todos os anos possamos ter este evento e fazer com que ele possa ser inserido no calendário oficial do município”, afirmou Edgar.

Rodas culturais

O coletivo Batalha da Alcateia promove batalhas de rima e rodas culturais na Praça Brasil todas às quartas feiras desde 2017, contando com mais de 200 edições.

No ano passado nasceu a ideia de fazer o 1º Festival Rap na Estação, com o objetivo de trazer a juventude de São Carlos para espaços históricos da cidade e valorizar os artistas locais.

O evento contará com shows de artistas locais, discotecagem e batalha de rima, além da estreia do documentário Verso Livre, que conta um pouco da história das rodas culturais da cidade.

