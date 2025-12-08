São Carlos recebe 1º Encontro de Carros Antigos do Aracy neste domingo

São Carlos recebe no próximo domingo (14), das 9h as 13h, o 1º Encontro de Carros Antigos do Aracy, que promete reunir apaixonados por veículos clássicos e modelos que marcaram época. O evento será realizado na Rua Ricardo Ninelli, na região do Cidade Aracy, e a entrada é gratuita.

Além da presença de veículos antigos de colecionadores da cidade e região, o encontro terá exposição especial do grupo Cultura Fusca, conhecido por preservar, restaurar e difundir a história de um dos modelos mais icônicos do país, o Volkswagen Fusca. Outros carros clássicos também estarão em exibição, oferecendo aos visitantes a oportunidade de ver de perto modelos raros, modificados e que marcaram gerações. Para garantir a segurança do participantes , a Prefeitura vai realizar interdição parcial da rua Regit Arab.

O evento ainda contará com a abertura de 6 caixas de Hot Wheels, o que deve atrair colecionadores e curiosos, principalmente os fãs das miniaturas.

Para completar a experiência, haverá barracas de gastronomia, com opções diversas de alimentos e bebidas, criando um espaço de lazer e entretenimento para toda a família.



1º Encontro de Carros Antigos do Aracy

Endereço: Rua Ricardo Ninelli – São Carlos (SP)

Data:14 de dezembro de 2025 (domingo)

Horário: das 9h as 13h

Entrada gratuita

Organização: Galvão Magazine e Cultura Fusca

