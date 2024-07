São Carlos Racing: 5ª edição do campeonato de arrancada confirma data e local

5º edição do São Carlos Racing será no final de agosto - Crédito: arquivo

Preparem os motores. A 5ª edição do São Carlos Racing, o tradicional campeonato de arrancada da cidade, está confirmada para os dias 31 de agosto e 1 de setembro. O evento, que promete muita adrenalina, emoção e disputa acirrada entre os pilotos, será realizado na Rua Miguel Petrucelli, no Jardim dos Portos, em São Carlos. O evento conta com apoio e cobertura do portal São Carlos Agora.

Mais do que um evento esportivo, o São Carlos Racing também tem um compromisso social. A entrada para o evento será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será revertido para entidades assistenciais da cidade.

Além das emocionantes competições de arrancada, o São Carlos Racing contará com uma completa praça de alimentação, com diversas opções de comidas e bebidas para você se deliciar.

Para comandar a locução oficial do evento e narrar as acirradas disputas entre os pilotos, o São Carlos Racing terá a presença do renomado locutor Geleia Locutor.

Para mais informações sobre o evento, inscrições de pilotos e outras novidades, entre em contato pelos telefones (16) 99271-3358, 99344-9583 ou 99623-7174.

