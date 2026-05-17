São Carlos Matsuri segue neste domingo com gastronomia e cultura japonesa

Matsuri - Crédito: Divulgação

O clima da cultura oriental continua tomando conta de São Carlos neste domingo (17) com a programação do 15º São Carlos Matsuri, realizado na Fundação Educacional São Carlos (FESC), na Vila Nery. O evento reúne atrações culturais, gastronomia típica, oficinas e atividades recreativas para públicos de todas as idades.

Neste domingo, a programação acontece das 12h às 20h, com entrada gratuita. Os organizadores incentivam a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a projetos sociais do município.

Entre as atrações estão apresentações de danças tradicionais japonesas, performances de k-pop, shows de taikô — os tradicionais tambores japoneses — além de demonstrações de artes marciais. O público também poderá participar de oficinas de origami e desenho, visitar exposição de ikebana e conferir bazar temático com produtos ligados à cultura oriental.

A praça de alimentação é um dos grandes destaques do festival, oferecendo pratos típicos da culinária japonesa e oriental, como yakisoba, tempurá, doces tradicionais, sorvete frito e outras opções preparadas pelas entidades da colônia japonesa.

Para as crianças e famílias, o Matsuri conta ainda com área kids, brincadeiras e atividades recreativas ao longo do dia.

Criado em 2008 durante as comemorações do Sesquicentenário de São Carlos, o Matsuri passou a integrar o calendário oficial do município e se consolidou como um dos principais eventos de valorização da cultura japonesa na cidade.

O festival é realizado pela Prefeitura Municipal, em parceria com a FESC e entidades da colônia japonesa, responsáveis pela gastronomia e pelas atrações culturais.

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