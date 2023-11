São Carlos Matsuri começa hoje com grande variedade gastronômica da culinária oriental

Comida japonesa - Crédito: Freepik

Neste sábado (11/11) e no domingo (12/11), acontece o 13º São Carlos Matsuri, na praça do Mercado Municipal (Praça Maria Aparecida Resitano), com entrada franca. O evento contará com uma grande variedade gastronômica da culinária oriental, shows, entre outras atrações especiais, sendo realizada no sábado (11), das 12h às 22h e no domingo (12), das 12h às 20h.

O São Carlos Matsuri é o festival japonês realizado em São Carlos desde 2008. Foi idealizado em 2007, quando a comunidade japonesa participou juntamente com a Fundação Pró-Memória da organização da festa em homenagem ao Sesquicentenário de São Carlos. Com a receptividade da população, o evento foi inserido no calendário de eventos da Prefeitura de São Carlos. Hoje, é realizado pelo Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura em parceira com vários grupos da comunidade japonesa.

Confira a programação completa do 13º São Carlos Matsuri:

SÁBADO - 11 DE NOVEMBRO - 12H ÀS 22H

12h Abertura da praça de alimentação;

15h Kendo (ASCK);

16h Associação Agro-Cultural e Esportiva de Guatapará;

17h30 Aikido;

18h15 Todos Nós;

19h30 Abertura oficial;

20h30 Kaizen Taiko Matsuri Dance Bom Odori (ACENB);

DOMINGO 12 DE NOVEMBRO - 12H ÀS 20H

12h Abertura da Praça de Alimentação;

14h Cosplay;

15h15 Kendo (ASCK);

16h15 Bon Odori Karaokê (ACENB);

17h15 Luciene Sato;

18h15 Matsuri Dance Bon Odori (ACENB);

19h15 Taiko Yukio Yamashita Ribeirão Preto.

