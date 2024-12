Rochedo de Ouro realiza ManiFesta no próximo sábado

Será uma festa na rua repleta de música, dança, cultura popular, artistas locais e a presença dos Mestres Walter França e Maurício Soares do Maracatu Estrela Brilhante do Recife - Crédito: Iasha Oliveira Salermo

A Associação Cultural Rochedo de Ouro, coletivo que difunde a cultura e fortalecimento do Maracatu de Baque Virado há mais de 20 anos na cidade de São Carlos, vai realizar, no próximo sábado, 7 de dezembro, a partir das 16h, na rua em frente ao Grêmio Recreativo Flor de Maio, rua Padre Teixeira, 1733, no Jardim Bethânia, uma festa para comemorar seus 21 anos de atividades.

Será uma festa na rua repleta de música, dança, cultura popular, artistas locais e a presença dos Mestres Walter França e Maurício Soares do Maracatu Estrela Brilhante do Recife.

Esta Festa, que será gratuita será a celebração da finalização das atividades do Projeto “Ponto de Cultura Rochedo de Ouro: ManiFesta!”, contemplado pela Lei Paulo Gustavo do Estado de São Paulo, ao qual ofereceu ao longo do ano uma programação gratuita repleta de atividades culturais e educativas sobre acessibilidade, equidade, autonomia em tecnologias e a Cultura do Maracatu de Baque Virado na cidade de São Carlos.

A produção toda do projeto “ManiFesta”, foi inspirada nas etapas de desenvolvimento da natureza, dividindo as ações colaborativas em eixos associados à Adubação, Sementes, Polinização, Germinação, Brotamento, finalizando com a Floração, que será a grande celebração deste plantio em forma de Festa.

O evento será bilíngue, com acessibilidade em libras e com uma programação repleta de música boa e atividades para crianças. O evento também terá uma mesa comunitária de comidas, para quem puder contribuir.

