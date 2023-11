Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 15

ELAS POR ELAS

Taís tenta falar com Pedro sobre sua gravidez. Sérgio convence Helena a se afastar de Jonas. Cris tenta se insinuar para Giovanni. Aramis fica frustrado quando Yeda se recusa a ser apresentada a sua família como sua namorada. Lara decide ficar com o colar que Átila deixou com Casemiro. Tony discute com Cris. Ísis e Giovanni jantam juntos. Adriana comenta com Jonas sobre sua desconfiança de Helena. Taís conta para Pedro sobre a gravidez. Márcia fala com Eugênia de sua pretensão de se reaproximar de Vic. Helena pede para falar com Jonas. Natália vai à casa de Carol. Maninha ouve uma conversa de Míriam sobre Sérgio. Helena orienta Roberto a destruir a vida de Jonas.

FUZUÊ

Preciosa discute com Luna e a acusa de roubo. Bebel tem uma conversa séria com Preciosa. Nero pede para Miguel ajudar Bebel. Preciosa se enfurece ao ver Bebel abraçar Luna. Merreca vê Pascoal dar dinheiro para Maçarico e fica intrigado. Miguel avisa a Luna que encontrou a chave de sol. Heitor conta para Bebel que Preciosa cedeu às ameaças de Pascoal. Francisco tira satisfações com Olívia. Domingos e Jefinho estranham as novas taxas dadas por Merreca. Luna esconde de Maria Navalha as chaves de lua e sol. Rui apressa Olívia para ir ao aeroporto. Alícia consola Francisco. Miguel e Luna usam as chaves de lua e sol para abrir a passagem secreta pela estátua de ave. A Fuzuê é invadida. Preciosa e Pascoal entram na loja de Nero disfarçados. Miguel e Luna encontram o tesouro.

TERRA E PAIXÃO

Angelina sente medo de Irene. Anely comenta com Lucinda que suspeita de que Hélio seja filho de Agatha. Agatha pede a Hélio para ajudá-la a recuperar tudo o que a família de Antônio roubou de sua família. Irene e Antônio assinam o divórcio. Agatha fica espantada ao receber uma declaração de amor de Angelina e, para garantir que a funcionária de Antônio seja sua aliada, finge que ficará com ela depois que reaver os bens de Antônio. Caio promete ajudar Aline na reforma de sua casa. Lucinda desconfia de Tadeu. Irene manda entregar um caixão de presente para Agatha durante o casamento da rival com Antônio.

