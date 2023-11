Resumo das novelas

SÁBADO, 11

GLOBO

ELAS POR ELAS

Helena tem um surto ao receber o comunicado de Jonas. Roberto aparece com seu novo visual, e Lara fica admirada. Jonas tem uma conversa séria com Giovanni. Helena garante a Sérgio que não se divorciará de Jonas. Míriam sugere que Helena atrase o processo de divórcio. Aramis estranha a hostilidade entre Edu e Tony. Carol descobre que Wanda mentiu sobre o estatuto da universidade. Helena pede para Roberto ser seu advogado no processo de divórcio.

FUZUÊ

Preciosa afirma a Heitor que não deixará ninguém pegar o seu tesouro. Miguel tenta convencer Maria Navalha a confiar nele. Nero conversa com Bebel. Pascoal manda Merreca cobrar dinheiro dos moradores e comerciantes. Domingos enfrenta Gláucia. Luna sai com Jefinho, e Miguel fica incomodado. Soraya provoca Francisco. Preciosa e Heitor chegam à saída do túnel que leva à Fuzuê. Miguel, Cláudio e Maria Navalha entram no túnel pela Fuzuê. Nero se esconde no quarto de Bebel. Tonico oferece um contrato para Luna e Jefinho assinarem. Otávio Augusto pede ajuda a Rejane. Luna e Jefinho iniciam a gravação no estúdio. Miguel declara seu amor por Luna para Maria Navalha. Pascoal surpreende Preciosa e Heitor próximo à saída do túnel.

TERRA E PAIXÃO

Luigi ampara Irene. Iraê impede Caio de entrar na aldeia. Caio fica chocado ao saber por Flor que foi Agatha quem levou Antônio para flagrar Irene com Vinícius. Petra surpreende a todos da família ao chegar repentinamente e dizer que voltou para ajudar Irene. Marino consegue obter o arquivamento da sindicância preliminar e garante seu cargo como delegado de Nova Primavera. Jurecê mostra Vinícius a Caio, e diz que o geólogo sobreviveu, mas perdeu a memória.

