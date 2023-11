Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 10

ELAS POR ELAS

Carol e Ulisses tentam conversar com Wanda. Sérgio se desespera com as exigências de Míriam, e aciona Fagundes. Natália se emociona com a visita das amigas. Mário encontra um compartimento secreto no closet de Átila. Taís estranha quando Carol faz insinuações sobre Pedro. Giovanni afirma a Ísis que não deixará o romance de seu pai e da mãe da menina atrapalhar a vida dos dois. Jonas avisa a Helena que entrará com o pedido de divórcio.

FUZUÊ

Miguel avisa a Conceição que Olívia pode estar envolvida no roubo das chaves de lua e sol. Heitor tira satisfação com Preciosa sobre Pascoal. Barreto é afastado do caso de Pascoal. Bebel pensa em Preciosa. Domingos tenta convencer Jefinho a não pressionar Luna. Miguel tira satisfações com Preciosa pela invasão à Fuzuê. Pascoal tenta intimidar Cecília. Luna e Jefinho são abordados por fãs. Miguel e Preciosa se enfrentam. Nero procura por Bebel na clínica. Pascoal procura Merreca. Miguel exige conversar com Maria Navalha. Preciosa faz ameaças contra Luna.

TERRA E PAIXÃO

Aline fica preocupada com a notícia da gravidez, e pede a Lucinda que não conte a Caio. Kaluanã, irmão de Raoni, consegue retirar a bala do corpo de Vinícius e avisa a Jurecê que o geólogo irá sobreviver. Hélio consegue convencer Luigi e Anely de que não é filho de Agatha. Anely teme que Agatha faça mal a Luigi. Kelvin ouve Ramiro se recusar a matar Agatha e confirmar para Irene que Vinícius foi morto por Antônio. Petra decide voltar para casa. Irene não aceita a proposta de partilha de bens para o divórcio apresentada por Silvério. Iraê diz ao pai que Vinícius perdeu a memória. Antônio promove um jantar especial em sua casa para apresentar Agatha como sua futura esposa e Irene fica furiosa.

