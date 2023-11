Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 9

ELAS POR ELAS

Mário se atrapalha e convence Érica a voltar com Edu. Taís conta a Pedro que será embaixadora na Helàne. Ísis discute com Giovanni por ele defender Helena. Cris explica seu próximo plano para Tony. Renée ouve Edu e Tony falando sobre um acordo, e os questiona. Cris se oferece para ajudar Roberto a conquistar sua mãe. Mário encontra a câmera na sala de Lara. Pedro se enfurece com os comentários de Natália. Miriam continua a chantagear Sérgio. Wanda faz uma exigência para Carol e Ulisses.

FUZUÊ

Preciosa e Luna discutem. Pascoal oferece propina para o chefe de polícia. Nero tem uma ideia para salvar Bebel. Olívia se recusa a falar sobre Rui com Miguel. Domingos sugere que Bartô, Caíto e Soraya ajudem a divulgar o Beco do Gambá na festa de Gláucia. Preciosa e Luna brigam pela caderneta da Dama de Ouro. Francisco vê Soraya e Merreca juntos. Luna e Preciosa encontram uma saída do túnel. Luna mostra a caderneta da Dama de Ouro para Maria Navalha. Cecília decide denunciar Pascoal. Domingos alerta Jefinho sobre Tonico. Heitor faz cobranças a Preciosa. Olívia vai para a casa de Nero. Maria Navalha decide ir à Fuzuê.

TERRA E PAIXÃO

Raoni avisa a Juracê que a polícia está à procura de Vinícius. Jonatas diz a Jussara que a vida não tem mais sentido para ele. Irene avisa a Antônio que não dará o divórcio ao marido. Caio socorre Aline, que desmaia dentro do trator em movimento. Anely conta a Luigi que Hélio é filho de Agatha e que desconfia de que o engenheiro planeje dar o golpe em Petra. Enzo alerta Tadeu para a possibilidade de descobrirem sobre os desfalques na cooperativa. Agatha aceita o pedido de casamento de Antônio durante um jantar a dois, sob os olhares dos clientes do restaurante. Lucinda leva Aline ao hospital e ela descobre que está grávida.

