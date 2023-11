Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 8

ELAS POR ELAS

Helena estranha a reação de Sérgio, que tenta disfarçar. Adriana e Jonas combinam de sair juntos. Míriam faz ameaças a Sérgio. Giovanni descobre que Jonas e Adriana estão juntos. Edu pede para Mário ajudá-lo a reatar com Érica. Jonas revela a Helena sobre seu namoro com Adriana. Carol se preocupa com a ausência de Wanda na universidade. Taís consola Helena. Cris é dissimulada ao falar com Giovanni sobre sua relação com Tony. Mário se encontra com Érica e tenta se declarar para ela.

FUZUÊ

Preciosa fica presa no buraco e pede ajuda a Luna. Miguel se incomoda com os comentários de Francisco. Conceição conta para Rui sobre Olívia. Luna e Preciosa caem num buraco. Miguel tenta falar com Luna. Fiel não consegue encontrar Preciosa e liga para Heitor. Preciosa perde as chaves de lua e sol. Bianca sugere que Vitor fale com Francisco sobre sua desconfiança com Rui. Francisco conversa com Olívia. Rui e Miguel brigam. Bebel consegue se comunicar com Nero. Luna tira a caderneta da Dama de Ouro de Preciosa. Barreto sugere que Cecília denuncie Pascoal. Um antigo amigo procura Pascoal na cadeia. Luna enfrenta Preciosa.

TERRA E PAIXÃO

Antônio manda os capangas jogarem Vinícius no rio. Antônio debocha dos policiais e diz que estava caçando javali. Luigi salva Angelina do ataque de Irene. Nina comenta com Anely que achou estranha a intimidade entre Hélio e Agatha. Irene e Antônio discutem dentro de casa. Luigi, Caio e Ademir tentam acalmar Irene e Antônio. Anely escuta uma conversa entre Hélio e Agatha, e descobre o parentesco entre os dois. Jurecê encontra Vinícius na margem do rio e o leva para a aldeia. Irene declara guerra a Antônio.

