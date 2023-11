Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 7

ELAS POR ELAS

Lara não acredita na declaração de Roberto. Helena reclama da ideia de Cris querer usar Taís como modelo da Helàne. Jonas alerta Ísis para não confiar em Sérgio. Edu se aconselha com Yeda. Cris usa Tony para intrigar Giovanni contra Ísis. Mário se entristece ao saber que seus novos casos eram falsos. Carol convence Lígia a deixar que ela fale com Natália. Mário e Evilário conversam. Helena e Ísis discutem. Sérgio se assusta ao ver Míriam em sua casa.

FUZUÊ

Luna pede para Jefinho não contar a ninguém que vai ficar na Fuzuê. Olívia pede perdão a Miguel. Alícia conversa com Valentina. Conceição conta para Nero sobre Olívia. Luna pede para Cláudio apoiar Miguel. Preciosa e Fiel cavam no antigo depósito da Fuzuê. Todos se preocupam ao ver Merreca trabalhando no Quintal Carioca. Domingos incentiva a carreira de Jefinho. Nero consola Miguel. Gilmar vai com Luna até o antigo depósito da Fuzuê, e Preciosa se esconde com Fiel. Bernardo conta para Heitor que viu Pascoal com Preciosa. Luna encontra Preciosa.

TERRA E PAIXÃO

Antônio humilha Irene e ameaça Vinícius. Agatha humilha Irene. Luigi devolve os dólares de Anely que Emmy roubou. Irene pede ajuda a Luigi. Jurecê comenta com Caio que acontecerá uma coisa boa na vida de Aline. Vinícius consegue fugir de Antônio, no momento em que o produtor rural é pego pela polícia. Hélio percebe que Agatha não é vítima e se nega a continuar fazendo parte do plano da mãe. Silvério tenta convencer Antônio a não agir com violência. Jonatas não aceita fazer o tratamento de fisioterapia. Antônio reúne Ramiro e os outros capangas para irem atrás de Vinícius na mata. Caio pede ajuda a Marino para impedir Antônio de matar Vinícius. Antônio atira em Vinícius.

