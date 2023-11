Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 6

Renée conta para Vic sobre Wagner. Wanda vê Carol e Ulisses juntos. Taís conta para Lara sobre o encontro com Silas. Helena ameaça Jonas para afasta-lo de Adriana. Tony se reconcilia com Renée e Vic. Edu tenta se entender com Érica. Helena reclama de Adriana para Sérgio. Adriana decide reatar com Jonas. Sérgio avisa a Giovanni que Helena pode atrapalhar seu namoro com Ísis. Roberto se declara para Lara.

FUZUÊ

Barreto questiona Heitor sobre Pascoal. Cecília cuida de Cata Ouro. Olívia pede para Miguel se afastar de Preciosa. Começa o Rainha da Fuzuê, e Alícia inicia sua performance. Domingos desafia Gláucia. Merreca chega para assistir à apresentação de Soraya, e Francisco fica irritado. Cecília enfrenta Pascoal. Valentina reclama de Alícia, e Cláudio se preocupa. Luna vai ao encontro de Miguel. Maria Navalha tenta aconselhar Merreca. Preciosa se prepara para ir à Fuzuê. Olívia vê Miguel e Luna juntos. Nero elogia os filhos ao final do evento na Fuzuê. Maria Navalha ajuda Merreca. Barreto tenta acalmar Cecília. Preciosa e Fiel chegam na Fuzuê infiltrados na equipe de obras.

TERRA E PAIXÃO

Agatha decide pagar Emmy pelas provas contra Irene. Enzo conta a Berenice que Tadeu desviou dinheiro da cooperativa, e sugere que o casal aplique um golpe. Emmy escuta Irene combinando um encontro com Vinícius, e conta para Agatha. Agatha pede a Hélio que espere mais um pouco para contar a verdade a Petra. Jurecê tem uma visão de Aline grávida. Jussara fica cismada quando Aline passe mal. Luigi consegue reaver os dólares de Anely com Emmy, antes de a mãe fugir da cidade. Com a ajuda de Agatha, Antônio flagra Irene com Vinícius na cama de um motel.

