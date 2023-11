Resumo das novelas

SÁBADO, 4

GLOBO

ELAS POR ELAS

Não haverá exibição da novela neste dia por causa da final da Libertadores.

FUZUÊ

Cláudio se surpreende ao ver o relicário de Luna. Pascoal procura Olívia. Nero afirma que encontrará Bebel. Maria Navalha teme revelar a verdade sobre Luna. Pascoal ameaça Rui e assusta Olívia. Luna agradece Miguel por seu empenho. Jefinho diz a Luna que seu empresário quer que os dois finjam ser um casal. Miguel garante a Cláudio que não desistirá de Luna. Caíto faz uma previsão e assusta Bartô e Soraya. Miguel conta a Nero sobre o relicário. Pascoal entrega as chaves de lua e sol para Preciosa. Rui mente para conseguir mais dinheiro de Francisco. Olívia passa mal na frente de Miguel. Maria Navalha teme que Preciosa se apodere do tesouro. Pascoal faz proposta a Preciosa.

TERRA E PAIXÃO

Graça teme a insistência de Irene em querer ficar com Danielzinho em troca de dinheiro. Tadeu desvia dinheiro da cooperativa com a ajuda de Enzo. Emmy conta a Luigi e Anely que Agatha assassinou várias detentas enquanto esteve na prisão. Gentil tenta animar Jonatas. Marino explica a Caio que, até acontecer outra audiência, Antônio está impedido de fazer a extração de diamantes. Irene chora no túmulo de Daniel. Agatha avisa a Irene que destruirá a família La Selva. Hélio visita Petra na clínica. Emmy rouba os dólares de Anely. Gentil aceita a ajuda de Caio depois que ele promete se posicionar contra o pai. Emmy oferece a Agatha o vídeo e as fotos que comprovam que Irene tem um caso com Vinícius.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também