Resumo das novelas

ELAS POR ELAS

Renée pede para Evilásio avisá-la quando encontrar Wagner. Adriana alerta Carol sobre Natália. Lígia observa Natália reclamar de Carol. Cris convence Tony a continuar com o plano. Silas aborda Taís. Roberto se faz de ofendido na frente de Lara. Renée conta para Vic sobre Wagner. Natália avisa a Pedro que não quer mais receber visitas. Wanda vê Carol e Ulisses juntos. Taís conta para Lara sobre o encontro com Silas. Helena ameaça Jonas para afasta-lo de Adriana. Tony se reconcilia com Renée e Vic. Edu tenta se entender com Érica. Helena reclama de Adriana para Sérgio. Adriana procura Jonas.

FUZUÊ

Jefinho celebra a decisão de Luna. Pascoal se insinua para Preciosa. Maria Navalha repreende Miguel, que se explica para Luna. Cláudio se anima com um comunicado de Nero. Soraya procura Francisco. Merreca teme delatar Pascoal para Barreto. Cata Ouro mostra seus desenhos para Cecília. Pascoal se incomoda quando Preciosa desiste de dividir informações com ele. Cláudio conversa com Gilmar sobre o tesouro. Alícia apresenta as candidatas a Rainha da Fuzuê nas redes sociais. Emília e Nero se preocupam com o sumiço de Bebel. Maria Navalha ameaça Preciosa. Jefinho e Miguel se enfrentam. Bebel conversa com Luciana. Miguel avisa a Cláudio que descobriu novas informações sobre o tesouro.

TERRA E PAIXÃO

Aline rejeita a arma dada por Gentil. Irene ameaça Emmy. Agatha comenta com Angelina que Antônio estava com dificuldade de respirar. Antônio comunica a Irene que Luigi será seu sucessor. Luigi comenta com Emmy que desconfia de que Antônio esteja escondendo uma doença. Aline avisa a Caio que o amor entre eles só será possível se o namorado confrontar Antônio. Aline tenta tranquilizar Jonatas depois que o amigo fica sabendo que pode ficar sem andar. Lucinda aceita o pedido de casamento de Marino. Aline é impedida por Ramiro de entrar em suas terras. Emmy se assusta ao ver Agatha na pousada, e diz a Luigi que a mãe de Caio é muito perigosa. Antônio avisa a Aline que ele conseguiu uma liminar anulando a audiência, e que as terras não são mais da professora.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

